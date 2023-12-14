CANLI | Fenerbahçe - Spartak Trnava (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı ilk 11’leri…
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Kritik karşılaşma öncesinde İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, gruptaki son maçında sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek.
Spartak Trnava ise 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle son sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarından geçtiğimiz haftalarda elenmesi kesinleşti.
Grupta son 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrılan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kazanarak Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor.
Kadıköy'de oynanacak maçın berabere bitmesi halinde Ludogorets Razgrad - Nordsjaelland maçının sonucu grupta ilk 2 sıraya belirleyecek.
AVRUPA'DA 266. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 265 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 106 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 356 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 14. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 14. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında altıncı karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 13 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 4 mağlubiyet aldı.
Sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 34 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
F.BAHÇE İLE S. TRNAVA 4. KEZ RAKİP
Fenerbahçe, Slovakya temsilcileriyle üç kez eşleşirken, bu mücadeleleri yine Spartak Trnava'ya karşı oynadı. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibini Kadıköy'de 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybetti. Bu sezon ise Trnava'nın ev sahipliğinde oynanan müsabakada Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı.
KADIKÖY'DE SON 11 MAÇTA NAMAĞLUP
Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi grubunu namağlup tamamlayarak gruptan lider çıkan Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla'ya elenmişti. Sarı-lacivertliler, organizasyonda iç sahada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.
Bu sezon ise Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, sahasındaki 5 maçı da kazanmayı başardı. Kanarya, iç sahada çıktığı son 11 maçta mağlubiyet yaşamadı.
FENERBAHÇE - SPARTAK TRNAVA MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrcan Can E., Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
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