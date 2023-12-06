Ocak ara transfer döneminde yer yerinden oynayacak! Fenerbahçe atağa geçti! 3 yıldız isim birden...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim de Bragantino'nun 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi Leo Ortiz. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Ortiz için sarı lacivertli ekip, resmi teklif için gün sayıyor. Bu transferde rekabetin Galatasaray ile olduğu söylentileri ortaya atılsa da Bragantino Sportif Direktörü Diego Cerri, somut bir temas olmadığını belirtti.

Diego Cerri'den Açıklama