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Fenerbahçe'de Fred'e talip! Eski takımı istiyor! Manchester United kapıyı çalacak...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Fenerbahçe’de Fred’e talip! Eski takımı istiyor! Manchester United kapıyı çalacak...

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adaylarından olan Fenerbahçe'de Fred gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekerken yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe bu sonucun ardından liderliği averaj ile geri aldı.

FRED DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli forma ile toplam 15 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu süre zarfında 5 kez asist performansı sergiledi.

ESKİ TAKIMI YENİDEN DEVREDE!

Brezilyalı yıldız orta saha oyuncusu Manchester United'ın iştahını kabarttı. Tecrübeli oyuncunun eski kulübünün, Fred için Fenerbahçe Yönetimi'ne menajerler aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.

ESKİ YILDIZINI GERİ İSTEYECEKLER

İngiliz medyasında yer alan habere göre United, astronomik bir ücretle F.Bahçe'nin kapısını çalacak ve eski yıldızını geri isteyecek. Fred'in güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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