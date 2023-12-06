Fenerbahçe’de Fred’e talip! Eski takımı istiyor! Manchester United kapıyı çalacak...

FRED DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, sarı-lacivertli forma ile toplam 15 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu süre zarfında 5 kez asist performansı sergiledi.