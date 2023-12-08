Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! 2 dünya yıldızına kanca...
Sezona Süper Lig ve Avrupa bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Süper Lig'de zirvede yer alan sarı-lacivertli ekip aylardır peşinde olduğu dünya yıldızlarına kancayı takmanın peşinde. İşte detaylar...
Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, zirvede yer alıyor.
FENERBAHÇE'DEN YENİ TRANSFER HAMLESİ!
Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli kulüp, aylardır hayalini kurduğu 2 dünya yıldızı ile anlaşma aşamasına geldi.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlayan Fenerbahçe, 14 hafta sonunda lider konumda yer alıyor.
DERBİ ATEŞİ YANIYOR
Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'a konuk olacak olan Kanarya, hazırlıklarına devam ediyor.
ARA TRANSFERE 2 DÜNYA YILDIZI HAZIR!
9 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için yaz transfer döneminde iddialı bir kadro kuran Fenerbahçe, 6 numara pozisyonu için uzun süre Rade Krunic'i gündeminde tutmuştu.
Ancak tüm transfer çabaları sonucunda oyuncunun kulübü İtalyan devi Milan, yıldız ismin ayrılığını veto etmişti.
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde Milano ekibinin Krunic'i gözden çıkardığı, oyuncunun ise Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürülmüştü.
Habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu Rade Krunic ile prensip anlaşmasına vardı.
Sezon öncesi başarılı transferlere imza atan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun ilerleyen günlerde Milan ile görüşmek için İtalya'ya gitmesi planlanıyor.
DEFANSA MİLLİ YILDIZ!
Savunma hattında yaşanan sıkıntılar sonrası art arda puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, stoper hamlesi olarak Çağlar Söyüncü'yü transfer etmek istediği iddia ediliyor.
Atletico Madrid'de yeteri kadar süre alamayan milli yıldız bu durumdan rahatsız ve EURO 2024 öncesi düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istiyor.
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