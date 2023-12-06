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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB Trnava karşılaşması saat kaçta ve ne zaman?

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB Trnava karşılaşması saat kaçta ve ne zaman?

Fenerbahçe Spartak Trnava için merakla beklenen gün yaklaşıyor. Maçı evinde izlemek isteyen taraftar maçın ne zaman ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını araştırıyor. İşte Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu maçın saati,canlı yayınlanacağı kanal, muhtemel 11’ler ve maçın hakemi…

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