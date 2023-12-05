Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Avrupa devi Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştü

Son iki sezondur ciddi bir yükseliş içinde olan ve milli takımın da bankosu haline gelen Ferdi'ye Avrupa'dan ciddi ilginin bulunduğu, Sarı-Lacivertli yönetiminin elinin güçlü olduğu da ifade ediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN