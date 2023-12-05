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Fenerbahçe'nin kasası dolacak! Avrupa devi Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düştü

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.12.2023
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Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Avrupa devi Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştü

Sezona Teknik Direktör İsmail Kartal liderliğinde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de, yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu parlamaya devam ediyor. Kadıoğlu'nun performansı göz doldururken, Avrupa devi Ocak ayında yıldız isim için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sezona İsmail Kartal önderliğinde iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, puan cetvelinde 1. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

NAPOLİ OCAK AYINDA KAPIDA!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından önemli bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Habere göre, Serie A devi Napoli, ocak ayında Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunacak.

Daha önce Fenerbahçe'den yüksek bonservis bedelleri ile Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer eden Napoli, kulüp ilişkilerinin olumlu olmasından faydalanarak bu transferi bitirmeyi planlıyor.

Napoli'nin milli futbolcu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Ancak kulübe yakın kaynaklar bu teklifi Sarı- Lacivertliler'in kabul etmesinin söz konusu olmadığını öne sürüyor.

EN AZ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin kapıyı 25 milyon Euro'dan açacağı, anlaşma sağlansa bile Ferdi'nin ancak sezon sonunda ayrılmasına izin verilebileceğini belirtiyor.

Son iki sezondur ciddi bir yükseliş içinde olan ve milli takımın da bankosu haline gelen Ferdi'ye Avrupa'dan ciddi ilginin bulunduğu, Sarı-Lacivertli yönetiminin elinin güçlü olduğu da ifade ediliyor.

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