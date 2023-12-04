Fenerbahçe-Sivasspor maçı CANLI İZLE! 4 Aralık Pazartesi FB-Sivasspor kesintisiz, şifresiz, full HD, anlık izleme ekranı!

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj

Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.

Zajc belirsiz