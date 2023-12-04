Fenerbahçe-Sivasspor maçı CANLI İZLE! 4 Aralık Pazartesi FB-Sivasspor kesintisiz, şifresiz, full HD, anlık izleme ekranı!
Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerine bir yenisini eklemeye hazırlanan Fenerbahçe, 14. hafta kapsamında sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Türk futbol severlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Sivasspor maçı, ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanal üzerinden yayınlanacak sorularına cevap aranıyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayarak liderlik koltuğuna geri dönmeyi amaçlıyor. Ligde maç eksiğiyle ikinci sıraya düşen sarı-lacivertli ekip, son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek moral bulmuştu. Şimdi ise evinde konuk edeceği Sivasspor karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İşte FB-Sivasspor kesintisiz, şifresiz, full HD, anlık izleme ekranı...
FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe - Sivasspor maçı 5 Aralık tarihinde saat 20.00'de başlayacak.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Sivasspor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Mücadelenin şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır. Maçı canlı takip etmek isteyenler ilgili platformun belirlediği aylık abonelik ücretini ödeyerek takip edebilirler.
Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Fred, Djiku ve Ferdi dönüyor
Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. EMS Yapı Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.
MUHTEMEL 11
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Camara, Uğur, Keita, Charisis, Saiz, Emrah, Barrow, Manaj
Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.
Zajc belirsiz
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc'ın durumu belirsizliğini koruyor. Milli takımında yaşadığı hafif sakatlık nedeniyle VavaCars Fatih Karagümrük maçının kadrosuna alınmayan Sloven oyuncu, Nordsjaelland kafilesinde de yer almamıştı. Miha Zajc'ın, Sivasspor maçında da riske edilmesi beklenmiyor.
Serdar ve Mert Hakan hazır değil
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan diğer isimler Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, henüz hazır durumda bulunmuyor. Uzun süreli sakatlıklarının ardından bireysel çalışmalar yapan her 2 oyuncunun da Sivasspor maçında kadroda olması beklenmiyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc da müsabakada forma giyemeyecek.
Crespo sınırda
Fenerbahçe'de Miguel Crespo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Portekizli oyuncu, EMS Yapı Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
SİVASSPOR CEPHESİ
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek görev yapacak. Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekibin 15 puanı bulunuyor. Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor. Sivas temsilcisi bugün yapacağı antrenmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a hareket edecek.
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- Fenerbahçe-Sivasspor maçı CANLI İZLE! 4 Aralık Pazartesi FB-Sivasspor kesintisiz, şifresiz, full HD, anlık izleme ekranı!
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