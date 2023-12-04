CANLI | Fenerbahçe - Sivasspor (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Sivasspor maçı ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, 14. hafta maçında Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde zirve yarışı veren Fenerbahçe, Sivasspor karşısında kritik bir müsabakaya çıkacak.
FENERBAHÇE'DE SAKATLAR DÖNÜYOR!
Fenerbahçe, Sivasspor maçıyla Fred Rodrigues ve Alexander Djiku'ya kavuşacak. Uzun süreli sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Fred ve Djiku'nun yokluğunda, üst üste puanlar kaybeden sarı-lacivertlilere her 2 oyuncudan da iyi haber geldi. Sivasspor karşısında Fred'in ilk 11'de, Djiku'nun ise kulübede olması bekleniyor.
Son olarak 29 Ekim tarihinde ligde oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Fred, ligde 3, Avrupa'da 2 olmak üzere 5 maç kaçırmıştı. Djiku ise son olarak 26 Ekim tarihinde Ludogorets deplasmanında forma giymiş ve daha sonra 2 Avrupa ve 4 lig olmak üzere 6 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu isimlerin yanı sıra son oynanan Nordsjaelland maçında sakatlığı nedeniyle yer almayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor maçında sahada olacak.
SİVASSPOR'DA KOITA SAKAT
Sivasspor'da, Fenerbahçe maçı öncesinde golcü oyuncu Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 3'er sarı kart gören forvet Rei Manaj ve defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ceza sınırında yer alıyor.
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Ferdi, Crespo, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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