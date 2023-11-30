Fenerbahçe'ye Danimarka'da ağır darbe! Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, istediği oyunu oynayamadığı karşılaşmada farklı bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nordsjaelland 6-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland ekibine 6-1 yenildi.
Temsilcimiz, istediği oyunu oynayamadığı karşılaşmada farklı bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Diomande'nin ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta gitti.
15. dakikada Diomande'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rasmussen'in şutunda Livakovic topa ayaklarıyla müdahale etti. Atağın devamında Villadsen'in vuruşunda savunma meşin yuvarlağı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda penaltı noktası civarında ön direkte Tverskov'un kafa vuruşunda, altıpas içinde meşin yuvarlağa ayak koyan Hey topu filelerle buluşturdu: 1-0
25. dakikada Nordsjaelland farkı 2'ye çıkardı. Savunmanın arkasına atılan derin pasta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Diomande, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumdaki Svensson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0
27. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına şık pasında penaltı noktası civarında Batshuayi'nin havadan gelişine sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada Szymanski'nin soldan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda, kaleci topu son anda kornere çeldi.
41. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Kent'in soldan ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Cengiz Ünder'in yerden sert vuruşunda, kaleci Eriksson ayaklarıyla gole engel oldu.
43. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski, müsait pozisyondaki Batshuayi'yi gördü. Belçikalı futbolcu plase bir vuruşla kalecinin solundan topu filelere yolladı: 2-1
İlk yarı Danimarka ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakika Nordsjaelland gole yaklaştı. Soldan Rasmussen'in derin pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Schjelderup'un sol ayağıyla yerden direk dibine şutunda, kaleci Livakovic topu kornere çeldi.
55. dakikada ev sahibi ekip 3. golü buldu. Nagalo'nun yarı sahasından savunma arkasına uzun pasında topla buluşan Nygren'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, top Livakovic'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-1
60. dakikada Hey'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, Livakovic son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
66. dakikada Nordsjaelland farkı 3'e çıkardı. Orta sahanın hemen önünde topla buluşan Schjelderup'un, Yusuf Akçiçek ile bire bir kaldığı pozisyonda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Rasmussen, topu boş kaleye bıraktı: 4-1
70. dakikada sol çaprazda aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahasına giren Schjelderup'un altıpasta kaleciyle karşı karşıya vuruşund,a Livakovic meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
75. dakikada Nordsjaelland bir gol daha buldu. Nagalo'nun pasında rakip yarı saha ortasında çok müsait pozisyonda topla buluşan Nygren, ceza yayında rakibinden sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından yerden köşeye attığı şutla topu ağlarla buluşturdu: 5-1
81. dakikada Osman'ın soldan içeriye yerden sert ortasında altıpas önünde Harder'in dokunuşunda top direk dibinden auta gitti.
84. dakikada Nordsjaelland 6. golü buldu. Soldan İsmail Yüksek'ten sıyrılarak ceza sahasına giren Harder'in altıpasa yerden sert pasında topa ayak koyan Nygren, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 6-1
Karşılaşma, Danimarka temsilcisinin 6-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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