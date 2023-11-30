Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
Nordsjaelland ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için beklenen gün nihayet geldi. Bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde oldukça etkileyici bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, şimdiye kadar çıktığı 10 müsabakanın 9'unu kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Danimarka'da gerçekleşecek Nordsjaelland - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli temsilcimiz, 3 puan hedefleyecek. Peki Nordsjaelland Fenerbahçe bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi?
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda 5. hafta mücadeleleri başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Nordsjaelland ile karşılaşacak. Grupta liderliği garantileme şansı elde edecek olan sarı-lacivertli ekip, bu önemli maçta 3 puan almayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin gruptaki durumu ve alacağı sonuç, UEFA Konferans Ligi'ndeki yolculuğunu belirlemede kritik bir etmen olacak. Peki Nordsjaelland Fenerbahçe bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB maçı muhtemel 11'ler...
NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Nordsjaelland Fenerbahçe maçı 30 Kasım Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati 23:00 olarak açıklandı.
ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçına sahne olacak Nordsjaelland Fenerbahçe karşılaşması Exxen'den canlı yayınlanacak.
Nordsjaelland Fenerbahçe maçını şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır. Kritik mücadeleyi anlık takip etmek isteyen futbolseverler Exxen platformu tarafından belirlenen aylık abonelik ücretini ödeyerek seyredebilirler.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi, Samet, Ooesterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Crespo, Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Edin Dzeko.
AVRUPA'DA 265. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 264 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan sarı-laciverliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 105 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 374 gol gördü.
AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 13. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde 13. kez mücadele edecek. Konferans Ligi gruplarında beşinci karşılaşmasına çıkacak Kanarya, bu organizasyonda oynadığı 12 müsabakada 9 galibiyet elde ederken, 3 mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler söz konusu mücadelelerde 33 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.
DANİMARKA TAKIMLARIYLA 4. KEZ
Nordsjaelland ile 2. kez karşılaşacak Fenerbahçe, Danimarka takımlarıyla bugüne kadar 3 kez kozlarını paylaştı. 2006-2007 sezonunda Randers ile eşleşen Kanarya, rakibini her iki maçta da mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar gruplarda İstanbul'da Nordsjaelland ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrıldı.
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- Nordsjaelland Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izlenir mi? Nordsjaelland-FB mücadelesi muhtemel 11'ler
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