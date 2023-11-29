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Fenerbahçe'de sakatların son durumu hakkında flaş açıklama

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.11.2023
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Fenerbahçe’de sakatların son durumu hakkında flaş açıklama

UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında yarın akşam deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal ve genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Milli Takıma gitmeyi ben de çok istiyorum. Onun da sırası gelecektir. O kapıda açılacaktır. Önemli olan takımın başarısı. Hocamızla sürekli konuşuyoruz. Çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum. Oynamak veya oynamamak sorun değil. Bu büyük camiada olduğum için mutluyum. Forma şansı geldiğinde, gelimden geleni göstereceğim." dedi.

İrfan Can Eğribayat, "Hava İstanbul'da da soğuktu. Burada da -5 falan. Soğuk bizi etkilemez. İnşallah kazanıp, mutlu bir şekilde Türkiye'ye döneriz." ifadelerini kullandı.

Zemin ile ilgili değerlendirme yapan Eğribayat, "Zemin kaleciler için de çok önemli. Hocamız ile zemine baktık. Normal suni çim gibi değil, biraz daha yumuşaklık vermişler. Atladığımızda bir yerlerimiz ağrıyacak ama sorun değil. Takım için elimizden geleni yapacağız ve iyi oyunla kazanmak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"LİDER BİZİZ"

Kritik maç hakkında konuşan İsmail Kartal, "Konferans Ligi'nde biz lideriz. Buraya da kazanmak için geldik. Hava şartları soğuk ama saha zemini gayet güzel. Burada maçı kazanmayı hedefliyoruz. Rakibimiz de iyi bir takım. Onların da planları var, bu planlarını tahmin ediyoruz. Yaptığımız analizlerle, nasıl oynayacağımızı çalıştık. Bunun karşılığını alarak Türkiye'ye galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz." dedi.

İsmail Kartal, "Öncelikli hedef 3 puan. 3 puan alamıyorsak, en kötü 1 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Fenerbahçe için düşündüğümüz en ideal 11 ile sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar hakkında konuşan Kartal, "Sakatlığı olan oyuncularımızın tedavileri sürüyor. Gün gün takip ediyoruz. Şu an geri dönüşlerle ilgili bir şey söylemek için erken olur." sözlerini kullandı.

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