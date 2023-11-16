MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’ndan flaş hamle! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusu





AVUKAT YUSUF GARİP'TEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Avukat Yusuf Garip, şunları belirtti: Müvekkilimiz Ahmet İbanoğlu, 15.07.2023 tarihinden itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu göreve gelmeden önce de 46 yılı aşkın süre kamu hizmeti görevinde bulunmuştur. Ayrıca 42 yılını aralıksız bir şekilde futbol hakemliği camiası içerisinde geçirmiştir. Görev süresi boyunca da hiçbir kişiye, gruba ya da kuruma yakınlık göstermemiş, mesleğinin getirdiği tüm yükümlülükleri özenle ve titizlikle yerine getirmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak da göreve geldiği günden bugüne spor hukukunu, futbol federasyonu kurallarını, tüm ilgili mevzuatlarını, ilke kararlarını, tebliğlerini, genelgelerini ve bugüne kadar uygulanmış teamüllerini uygulayarak görevini son derece tarafsız, adil, şeffaf ve titizlikle yürütmüş ve yürütmeye de devam etmektedir.