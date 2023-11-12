Adana Demirspor-Fenerbahçe CANLI şifresiz izle | 12 Eylül Pazar Adana Demirspor-FB maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K seçenekleriyle seyret!

Adana Demirspor ile Fenerbahçe ligde bugüne kadar 38. kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi.

İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Ligin en golcü takımı

Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Dış sahada gol yemedi