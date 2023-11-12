Adana Demirspor-Fenerbahçe CANLI şifresiz izle | 12 Eylül Pazar Adana Demirspor-FB maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K seçenekleriyle seyret!
Fenerbahçe, Türkiye'nin en prestijli futbol ligi olan Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sakatlıklarla mücadele eden Fenerbahçe, özellikle rakiplerinden Galatasaray'ın puan kaybettiği bu haftada galip gelerek, liderlik koltuğunu yeniden ele geçirmeyi hedefliyor. Zorlu deplasman mücadelesi, Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu güçlendirebilecek nitelikte bir maç olarak öne çıkıyor. Peki Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı canlı nasıl izlenir, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan dorukta. Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile kritik bir müsabakaya çıkacak. Savunmada yaşadığı sakatlık sorunlarına rağmen Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından galip ayrılarak liderlik koltuğunu yeniden elde etmeyi amaçlıyor. İşte 12 Eylül Pazar Adana Demirspor-FB maçı anlık, kesintisiz, full HD, 4K seçenekleriyle seyret...
ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP LİNKİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
MAÇ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?
Karşılaşma Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Söz konusu kanal belirli bir abonelik karşılığında hizmet verdiği için maçın şifresiz izleme imkanı bulunmamaktadır.
Ligde 39. randevu
Adana Demirspor ile Fenerbahçe ligde bugüne kadar 38. kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi.
İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Ligin en golcü takımı
Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta sahadan mağlubiyet ayrılsa da 11 haftanın tamamında gol buldu. Takımın hücum yönü istatistiklere de yansırken, sarı-lacivertliler rakip filelere 31 gol gönderdi. Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, attığı 10 golle takımını sırtlarken, aynı zamanda Süper Lig'in gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.
Dış sahada gol yemedi
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 5 kez mücadele etti. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Pendikspor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda toplam 11 gol kaydetti.
Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı 11 maçın 7'sinde de rakiplerine gol izni vermedi.
Adana Demir sahasında zirvede
Bu sezon iç sahada 6 kez mücadele eden Adana Demirspor, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde topladığı 21 puanın 18'ini evinde alan Adan ekibi, deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler sahasında 17 golle, iç sahada Fenerbahçe'nin (20) ardından en golcü ikinci takım olarak yer alıyor.
İsmail Yüksek cezalı, Osayi sınırda
Trabzonspor ile oynanan lig maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada takımını yalnız bırakacak. Ligde 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, ceza sınırında bulunuyor. Samuel, Adana Demir ile oynanacak mücadelede kart görmesi halinde 13. hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.
6 futbolcu sakat
Son haftalarda özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yanı sıra Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri devam ediyor. Sakatlığını atlatarak bireysel antrenmanlara başlayan Fred'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
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