CANLI | Adana Demirspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük sesi
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelede iki takımında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın hakemi Halil Umut Meler kritik karşılaşmada ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor.
LİGDE 39. RANDEVU
Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor, 39. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe, 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 11 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 76 golüne, Yukatel Adana Demirspor 30 golle yanıt verdi. İki ekip arasındaki son lig maçı 2 Şubat 2023'te Adana'da oynanırken, mücadele 1-1 berabere sona erdi.
ADANA DEMİR SAHASINDA ZİRVEDE
Bu sezon iç sahada 6 kez mücadele eden Yukatel Adana Demirspor, tamamında sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde topladığı 21 puanın 18'ini evinde alan Adana ekibi, deplasmanda ise galibiyetle tanışamadı. Mavi-lacivertliler sahasında 17 golle, iç sahada Fenerbahçe'nin (20) ardından en golcü ikinci takım olarak yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE SAKAT ÇOK!
Son haftalarda özellikle savunma hattında üst üste sakatlıklar yaşayan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in yanı sıra Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın da tedavileri devam ediyor. Sakatlığını atlatarak bireysel antrenmanlara başlayan Fred maç kadrosunda yer almadı. Kart cezalısı İsmail Yüksek de maçta süre alamayacak.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Yukatel Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Badou, Emre, Y.Erdoğan, Belhanda, Y.Sarı, Niang
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
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