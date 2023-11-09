CANLI | Ludogorets - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Ludogorets - Fenerbahçe maçında ilk düdük
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal'ın, zorlu mücadele öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın hakemi karşılaşmada ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, H Gurubu 4. hafta müsabakasında Ludogorets'e konuk oluyor. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde de 10 müsabakada galibiyet yaşadı.
Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu akşamki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.
FENERBAHÇE 6 OYUNCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK
Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bu akşamki müsabakada forma giyemeyecek.
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