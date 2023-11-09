CANLI | Ludogorets - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Ludogorets - Fenerbahçe maçında ilk düdük





Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, bu akşamki müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.



İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.