Fenerbahçe’de derbi hezimeti! Yıldızlarla özel görüşme

'YENİ ZAFERLERE ODAKLANALIM'

Tecrübeli oyuncular, eksiklerin yokluğunda forma giymeye devam edecek isimlere de güven depoladı. Tadic, Dzeko, İrfan ve Ferdi, daha önce İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmaya benzer sözler sarf ederek, "Bu takımda forma giyen her futbolcu kalitelidir. Hepimiz Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkarken kendimize güvenerek çimlere adım atmalıyız. Peş peşe 19 maç kazanan bizleriz. Bir yenilgi, bizi hedefimizden saptıramaz. Kimse mağlubiyete takılı kalmasın, bundan sonraki zaferlere odaklansın" dedikleri öğrenildi.