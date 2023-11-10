Fenerbahçe taraftarı sevinçten çıldıracak! Adana Demirspor maçı öncesi Fred müjdesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlıktan dönen Fred ise antrenmanda yer aldı.