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Fenerbahçe taraftarı sevinçten çıldıracak! Adana Demirspor maçı öncesi Fred müjdesi...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.11.2023 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023
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Fenerbahçe taraftarı sevinçten çıldıracak! Adana Demirspor maçı öncesi Fred müjdesi...

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Adana Demirspor'a deplasmanda konuk olacak Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı. Sarı lacivertlilere orta sahanın adeta kalbi olan Fred'den sevindiren haber geldi. Fred sakatlıktan dönerken antrenmanda yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlıktan dönen Fred ise antrenmanda yer aldı.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FRED TAKIMLA ÇALIŞTI

Dün Ludogorets ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular günün tek antrenmanını rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred takımla birlikte antrenmana katıldı.

YARIN ADANA'YA HAREKET EDECEKLER

Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-lacivertlier, aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

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