Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Becao ve Fred ile ilgili flaş açıklama

Fenerbahçe, Pendikspor maçında sakatlık sorunu yaşayan Becao ve Fred'in son durumlarıyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

Rodrigo Becao'da tendon kopması saptanırken, Fred Rodrigues'in kasık bölgesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

Becao'nun yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Fred'in ise dönüşü 15 günü bulacak. Öte yandan Fenerbahçe'de bir diğer savunma oyuncusu Samet Akaydin'da herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Samet görev verilmesi halinde Trabzonspor maçında görev yapabilecek.