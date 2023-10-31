Derbi öncesi Fenerbahçe’de korkutan tablo! Sağlam stoper kalmadı! Sakatlar kervanı

Dün MR'ı çekilen Brezilyalı oyuncunun kasık bölgesinde çekme ve zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye'de ve Avrupa'da oynadığı 19 karşılaşmayı da kazanmasında büyük payı olan Fred'in 12 Kasım'daki Adana Demir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.