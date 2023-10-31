31 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Derbi öncesi Fenerbahçe'de korkutan tablo! Sağlam stoper kalmadı! Sakatlar kervanı

Derbi öncesi Fenerbahçe'de korkutan tablo! Sağlam stoper kalmadı! Sakatlar kervanı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 31.10.2023 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023
ABONE OL
Derbi öncesi Fenerbahçe’de korkutan tablo! Sağlam stoper kalmadı! Sakatlar kervanı

Son dakika Fenerbahçe haberleri bugün... Fenerbahçe'nin Pendikspor maçında sakatlanan Fred, Becao ve Samet Akaydin'in durumları belli oldu. Öte yandan Djiku'nun da kaçıracağı maçlar netleşti.

Fenerbahçe son 10 günde bazı as futbolcularının peş peşe sakatlanmaları nedeniyle ciddi sorun yaşıyor.

25 Ekim'de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz 1.5 ay yok. Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku da Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek.

Pendikspor maçında ayağı çimlere takıldığı için ikinci yarıya çıkamayan Becao da Trabzon sınavına yetiştirilmesine çalışıyor.

TAKIMIN BAŞARISINDA BÜYÜK PAYLARI VAR

Pendikspor maçının 9. dakikasında sağ ayak üst adalesinde çekme hissettiği için oyundan çıkan Fred ise Trabzonspor ve Ludogorets karşısında oynayamayacak.

Dün MR'ı çekilen Brezilyalı oyuncunun kasık bölgesinde çekme ve zorlanma tespit edildi. Fenerbahçe'nin bu sezon Türkiye'de ve Avrupa'da oynadığı 19 karşılaşmayı da kazanmasında büyük payı olan Fred'in 12 Kasım'daki Adana Demir karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.

Yine Pendik deplasmanında ayağına kramp giren Samet'in de Trabzon maçında oynaması için büyük çaba sarfediliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA