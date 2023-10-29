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Fenerbahçe'de Fred sakatlandı! Oyuna devam edemedi

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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Fenerbahçe’de Fred sakatlandı! Oyuna devam edemedi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'un konuğu oldu. Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta sahası Fred ilk yarıda sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncunun yerine ise oyuna Miha Zajc girdi.

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