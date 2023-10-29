Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe yolunda! İsmail Kartal istiyor! 17’lik yıldız...

BU SEZON NE YAPTI?

17 yaşında ve 1.85 boylunda olan Yasin Özcan bu sezon 9 lig maçında toplam 1264 dakika süre aldı.



Performansıyla takımının bankolarından birisi olmayı başardı. 17 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi. Diğer milli takım alt yaş kategorilerinde de 11 kez oynadı.

Genç yıldız sol bek dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.