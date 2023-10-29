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Süper Lig'in yıldızı Fenerbahçe yolunda! İsmail Kartal istiyor! 17'lik yıldız...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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Süper Lig’in yıldızı Fenerbahçe yolunda! İsmail Kartal istiyor! 17’lik yıldız...

Süper Lig'de emin adımlarla şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe'de devre arasına yönelik transfer çalışmaları da başladı. Sarı lacivertliler Kasımpaşa forması giyen 17 yaşındaki sol bek Yasin Özcan'ı transfer etmek istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa forması giyen 17 yaşındaki genç sol bek Yasin Özcan'ı devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR

Yasin Özcan'ın transferi için teknik direktör İsmail Kartal'ın olumlu görüş belirttiği ve bu transfer için Kasımpaşa'nın kapısının çalınacağı ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

17 yaşında ve 1.85 boylunda olan Yasin Özcan bu sezon 9 lig maçında toplam 1264 dakika süre aldı.

Performansıyla takımının bankolarından birisi olmayı başardı. 17 yaşında olmasına rağmen U21 Milli Takımı'nda 4 kez forma giydi. Diğer milli takım alt yaş kategorilerinde de 11 kez oynadı.

Genç yıldız sol bek dışında stoper mevkinde de forma giyebiliyor.

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