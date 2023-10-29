CANLI | Pendikspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Pendikspor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

FENERBAHÇE İLE PENDİKSPOR 3. KEZ RAKİP

Trendyol Süper Lig'in en formda ekibi Fenerbahçe ile bu sezon lige yükselen Pendikspor karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ligde ise ilk kez Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.