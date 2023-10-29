CANLI | Pendikspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Pendikspor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…
Süper Lig'de heyecan Pendikspor - Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. 10. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İsmail Kartal'ın zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk olacak. Ligde 9'da 9 ile ilerleyen Fenerbahçe, kazanarak üst üste 10. galibiyetini almak ve zirvedeki yerini korumak istiyor.
FENERBAHÇE İLE PENDİKSPOR 3. KEZ RAKİP
Trendyol Süper Lig'in en formda ekibi Fenerbahçe ile bu sezon lige yükselen Pendikspor karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Pendikspor, ligde ise ilk kez Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. 14 Aralık 1999'da Pendik'te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.
20 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE KAZANIRSA REKORU GELİŞTİRECEK
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor'u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.
DIŞ SAHADA GOL YEMEDİ
Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele etti. Kanarya, galibiyet serisinin yanı sıra savunmasında gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Samsunspor ve Kasımpaşa'yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u da 1-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçın 6'sında da rakiplerine gol izni vermedi.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.
DZEKO VE SZYMANSKI ÖN PLANDA
Fenerbahçe'nin bu sezonki başarılı grafiğinde Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko ile Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin performansı da ön plana çıktı. 9 maçta forma giyen Dzeko, 7 gol, 4 asist; Szymanski ise 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci'nin de ligde 4 gol, 3 asisti bulunuyor.
PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Nuno Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Çekiçi, Erencan, Halil Akbunar.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi,Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MİLLİ PİYANGO 29 EKİM 2023 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Cumhuriyet Bayramı MPİ çekiliş sonuçları sorgulama! 100 milyon TL ikramiye kazanan numaralar...
- Kim Milyoner Olmak İster ATV CANLI İZLE! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl özel bölüm! ATV canlı yayın!
- PENDİKSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI! 29 Ekim Pendikspor Fenerbahçe maçı canlı izle! İlk 11'ler...
- MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM sınav takvimi...
- Bu akşam Yargı dizisi var mı? Yargı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? 29 Ekim 2023 Kanal D yayın akışı...
- Torba Yasa ne zaman açıklanacak? 100 bin Taşeron işçiye kadro, 5 yıl erken emeklilik, 150 bin TL evlilik kredisi! 2. Torba Yasa maddeleri ve içeriği...
- 5 BİN TL İKRAMİYE (4A, 4B, 4C) ÖDEME GÜNLERİ! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi o tarihte yatacak! Tahsis numarasına göre 5000 TL ödemeleri...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 şehri geride bıraktı! O ilçenin nüfusu...
- Pendikspor - Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? ⚽29 Ekim 2023 FB maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?
- BUGÜN MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı marketler çalışıyor mu, kaçta açılıyor? BİM, A101, ŞOK...
- Evde bakım maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı!
- Bankalar duyurdu! Faiz oranları değişti! 2 milyon TL konut kredisinin aylık ödeme miktarı...