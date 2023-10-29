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İsmail Kartal tercihini yaptı! Pendikspor karşısında sürpriz tercih! İşte maçın muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
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İsmail Kartal tercihini yaptı! Pendikspor karşısında sürpriz tercih! İşte maçın muhtemel 11’leri...

Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde 5 isim kadroda bulunmazken, Fenerbahçe son 4 deplasman maçında gol yemedi. İşte maçın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak. 29 Ekim Pazar günü Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da takımdaki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11

Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay, Sequira, Vukovic, Lusamba, Halil, Romero, Endri Çekici, Ahmed Hassan

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Samet, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko

DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

PENDİKSPOR'LA LİGDE İLK RANDEVU

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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