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Devre arasında Süper Lig'i sallayacak transfer! Beşiktaş'ın yıldızını Fenerbahçe kapıyor! Şaşırtan teklif...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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Devre arasında Süper Lig’i sallayacak transfer! Beşiktaş’ın yıldızını Fenerbahçe kapıyor! Şaşırtan teklif...

Süper Lig'de ve Avrupa'da bu sezon tam 18 maça çıkan Fenerbahçe bu maçların tamamını kazanamayı başardı. Bu başarılı yolculukta devre arasında da takıma takviyeler yapmayı planlayan Kanarya, gündeme Beşiktaş'ın yıldızını aldı. İşte detaylar...

Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe, kadrosuna ocak ayında yapacağı takviyelerle daha da güçlenmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik verilen mevki orta saha oldu.

Takviye arayışında olan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

KARA KARTAL KANARYA YOLUNDA

Beşiktaş'ta istenmeyen adam ilan edilen Jean Onana'nın devre arasında Fenerbahçe'ye gidebileceği iddia edildi. İddianın sebebi; oyuncunun İtalyan menajerinin Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun yakın arkadaşı olması.

KARTAL'DA ELEŞTİRİLİYOR

Fotomaç'ta yer alan haberde; Branco'nun yakın dostunu Hatayspor maçında tribünde ağırladığı ve ikilinin Onana transferini konuştuğu ileri sürüldü. Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Onana, performansı eleştirilen isimlerin başında geliyor.

23 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon çıktığı 8 maçta 1 asiste imzasını attı. Onana'nın siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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