Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📺 Süper Lig FB-Hatayspor maçı şifresiz veren kanallar...

FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM SERİ

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig dahil çıktığı 16 resmi maçta galibiyet aldı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe 16 maçlık galibiyet serisi elde etti. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu da dahil edersek 18 maçtır yenilgisiz devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE REKORA KOŞUYOR!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.