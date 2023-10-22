Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 📺 Süper Lig FB-Hatayspor maçı şifresiz veren kanallar...
Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan, Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki karşılaşma ile devam edecek. Süper Lig'in 9. haftasında, Fenerbahçe ev sahibi olarak Volkan Demirel'in yönetiminde Hatayspor'u ağırlayacak. Bu kritik mücadele, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek ve maçın düdüğünü ise Volkan Bayarslan çalacak. Peki Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'de büyük heyecan, Fenerbahçe ile Hatayspor arasındaki karşılaşma ile devam edecek. Süper Lig'in 9. haftasında, Fenerbahçe ev sahibi olarak Volkan Demirel'in yönetiminde Hatayspor'u ağırlayacak. Bu kritik mücadele, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşecek ve maçın düdüğünü ise Volkan Bayarslan çalacak. Peki Fenerbahçe-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FB-HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Hatayspor maçı 22 Ekim Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Hatayspor: Erce, Kamil, Kilama, Burak, Ghoulam, Aburjania, Massanga, Rivas, Bashiru, Lamkel, Dadashov
FENERBAHÇE İLE HATAYSPOR 7. KEZ KARŞILAŞACAK!
Trendyol Süper Lig'de 3. sezonunu yaşayan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ile 7. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy'de golle tanışamadı.
Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.
FENERBAHÇE'DEN MUHTEŞEM SERİ
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig dahil çıktığı 16 resmi maçta galibiyet aldı. Henüz yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe 16 maçlık galibiyet serisi elde etti. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu da dahil edersek 18 maçtır yenilgisiz devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE REKORA KOŞUYOR!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. 'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.
VOLKAN DEMİREL'İN YÖNETİMİNDE NAMAĞLUP DEVAM!
6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremde büyük yıkım yaşanan Hatay'da, futbol takımı da olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz sezonun geri kalanını oynayamayan Hatayspor bu sezona Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yeniden yapılanmayla başladı. Sezona iyi başlayan ve yenilgi yüzü görmeyen bordo-beyazlılar, 8 maçta 14 puan aldı ve 4 maçta kalesini gole kapattı.
İSMAİL KARTAL İLE VOLKAN DEMİREL 2. KEZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi. Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.
VOLKAN BAYARSLAN DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.
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