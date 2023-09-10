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Eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe yolunda! Süper Lig'de transfer bombası patlıyor! İşte o isim...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.09.2023 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023
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Eski Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe yolunda! Süper Lig’de transfer bombası patlıyor! İşte o isim...

Bu sezon yaptığı transferlerle ligde şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan ve kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de transferin son günlerinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya, transfer sezonunun sonuna doğru eskiden Galatasaray forması giyen yıldız ismi gündemine alırken teknik direktör İsmail Kartal'ın bu transfere onay verdiği belirtildi. İşte detaylar...

Süper Lig'de bu sezon yaptığı flaş transferlerle adından söz ettiren ve şampiyonluğun büyük favorilerinden biri olan Fenerbahçe transfer sezonunun son günlerinde tekrar atağa geçti.

KADIKÖY'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

Kanarya Avrupa piyasasında tanınan Fred, Dzeko, Cengiz Ünder, Tadic, Becao, Livakovic ve Sebastian Szymanski gibi isimlerle el sıkıştı. Ayrıca Alexander Djiku, Umut Nayir, Ryan Kent, Bartuğ Elmaz ve Mert Müldür gibi takıma katkısı olabilecek futbolcularla anlaşıldı.

5 GÜN KALA YERLİ TAKVİYESİ

Transfer için son 5 günü kalan Fenerbahçe, iyi bir fırsat bulması durumunda yerli oyuncu takviyesi de yapma kararı aldı. Kanarya özellikle Süper Lig'de çıkış yapan futbolcuları mercek altına aldı.

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEMDE

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir yıldız geldi. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi.

F.BAHÇE'DEN EMRE AKBABA BOMBASI!

Fenerbahçe, Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Sarı lacivertlilerin, yıldız orta saha için henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

HAYIR DEMEYECEK

Ancak Kanarya'nın 30 yaşındaki futbolcu için kalan günlerde bir hamle yapmayı düşündüğü iddia edildi. Milli oyuncunun ise Akdeniz ekibinde mutlu olduğu ancak Fenerbahçe'ye 'hayır' demeyeceği öne sürüldü.

ADANA DEMİR GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Mavi Şimşekler'in ilk etapta Emre Akbaba'yı göndermeye sıcak bakmadığı aktarıldı. Ancak iyi bir bonservis getirisi olması durumunda gelen teklifin kabul edilebileceği vurgulandı.

9 MAÇTA 1 GOL

Sarı kırmızılı takımda başarılar yaşayan Emre Akbaba, 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Bu sezon Adana Demirspor'da 9 maça çıkan yıldız orta saha, 1 gol attı.

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