CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Hatayspor maçında ilk düdük sesi

18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 8 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 16 maçlık galibiyet serisi elde etti.

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.