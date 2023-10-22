CANLI | Fenerbahçe - Hatayspor (CANLI ANLATIM) Fenerbahçe - Hatayspor maçında ilk düdük sesi
Trendyol Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, 9. hafta mücadelesinde evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Ligin ilk 8 haftasını kayıpsız geçen sarı-lacivertliler seriyi sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın kritik karşılaşmada sahada süreceği ilk 11 belli olurken, maçın hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 8 maçta 8 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde mağlubiyeti bulunmayan 3 takımdan biri olan bordo-beyazlılar, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik alırken, 14 puan topladı.
Sezona galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, Hatay karşısında da seriye devam etmek istiyor.
7. RANDEVU
3 sezondur Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, Fenerbahçe ile 6 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 1'i hükmen 5 defa sahadan galip ayrılırken, 1 maç da berabere sonuçlandı.
Rakibi karşısında mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, rekabette 13 gol atarken, bordo-beyazlılar ise 2 kez gol sevinci yaşadı. Öte yandan Hatayspor, Kadıköy'de golle tanışamadı.
Geçtiğimiz sezon iç sahada 4-0'lık galibiyet alan Fenerbahçe, deplasmandaki mücadele ise Hatayspor'un ligden çekilmesi üzerine hükmen (3-0) lehine sonuçlandı.
18 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 2 kez de gruplarda mücadele etti.
İsmail Kartal'ın öğrencileri Süper Lig'de de 8 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 16 maçlık galibiyet serisi elde etti.
Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 18 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE REKOR İÇİN SAHADA
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü deplasmanda yendi.
İç sahada Antalyaspor'u, deplasmanda da Alanyaspor'u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
'Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım' rekorunun sahibi olan ve 14 yıl sonra bu rekoru egale eden Fenerbahçe, Hatayspor'u yenmesi halinde rekoru 9 maça çıkaracak.
İSMAİL KARTAL İLE VOLKAN DEMİREL 2. KEZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, ligde ikinci kez rakip olacak. İki teknik adam, 15 Mayıs 2022'de Kadıköy'de oynanan ve Volkan Demirel'in Fatih Karagümrük'ü çalıştırdığı dönemde karşı karşıya geldi ve mücadele golsüz sona erdi.
Volkan Demirel, kaleci olarak formasını giydiği Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın teknik direktör ve yardımcı antrenör olarak görev yaptığı dönemlerde de öğrencisiydi.
FENERBAHÇE - HATAYSPOR İLK 11'LERİ
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Joelson, Dadashov.
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