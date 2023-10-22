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Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek! İşte tribünde açılan o pankart...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
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Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek! İşte tribünde açılan o pankart...

Sarı lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu'nda oynanan Hatayspor maçında İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. İşte tribünde açılan o pankart...

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.

"GAZZE'DEKİ ZULME DUR DE!"

Kale arkasına asılan pankartta "Gazze'deki zulme dur de!" yazıldı.

Aynı zamanda reklam panolarında ise 'Yurtta sulh cihanda sulh' yazıldı.

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