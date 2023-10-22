Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek! İşte tribünde açılan o pankart...
Sarı lacivertli taraftarlar Ülker Stadyumu'nda oynanan Hatayspor maçında İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi. İşte tribünde açılan o pankart...
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti. Sarı lacivertli taraftarlar İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.
"GAZZE'DEKİ ZULME DUR DE!"
Kale arkasına asılan pankartta "Gazze'deki zulme dur de!" yazıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmi seferberlik nedir, ne demek? Kısmi seferberliğin ilan edildiği durumlar neler?
- İstifa verip kıdem tazminatı almanın yolu belli oldu! 1999-2000-2005 tarihlerine...
- Bankaların sistemi açığa çıktı; Her ay 5.372 TL cepte! 32-92 günlük vadeli mevduat faizi tazelendi!
- Emekli maaş sisteminde 2. reform netleşti! 4A, 4B, 4C'liye yüksek aylık formülü hesaplandı! Prim gün sayısıyla "intibak"sız 2000-2008 sonrasına...
- Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?
- ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
- Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...
- GS-BJK DERBİ MAÇI İZLE! 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın frekans bilgileri...
- GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?
- 20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...
- Gönül Dağı Rüstem kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i kadroda! İşte son hali...
- Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?