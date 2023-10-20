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Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 20.10.2023
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Fenerbahçe’de sakatlık şoku!

Fenerbahçe haberleri bugün...Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol ayak bileği iç bağlarında yırtık, Joshua King'in ise sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

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