Türk futbolunun tanınmış savunma oyuncusu meslek değiştirdi! İşte Gökhan Gönül’ün merak edilen yeni işi….
Eski Beşiktaş ve Fenerbahçe futbolcusu Gökhan Gönül, futbol kariyerini sona erdirdi ve yeni mesleği, herkesi şaşırttı. İşte Gökhan Gönül'ün yeni işi...
Türk futbolunun tanınmış savunma oyuncularından biri olan Gökhan Gönül, haziran ayında futbol kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Fenerbahçe'de 10, Beşiktaş'ta 4 sezon boyunca forma giydikten sonra son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'da mücadele etmişti. Şimdi ise futbol kariyerine son veren efsane futbolcu, faklı bir kariyere adım atmış durumda. Peki Gökhan Gönül artık ne iş yapıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı….
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YENİ İŞİ NE?
38 yaşında futbol kariyerine son veren savunma oyuncusu Gökhan Gönül yorumculuğa adım attı. Dün akşam A Milli Takımı'mızın Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiği Letonya maçını, Sports Digitale Youtube kanalında yorumladı.
GÖKHAN GÖNÜL KİMDİR?
Gökhan Gönül 7 Ocak 1985 Bafra, Samsun doğumlu, Türk milli futbolcu. Savunmanın sağında görev yapmaktadır.
2006 yılında Gençlerbirliği Oftaş'ta oynarken Galatasaray, Gönül'ü 19 yaşında iken istemiş, fakat İlhan Cavcav'ın Gökhan için 2.5 milyon Euro gibi Galatasaray tarafından çok fazla bulunan bir miktar istemesi transferi gerçekleştirmemiştir ve Gökhan bir sene daha Gençlerbirliği Oftaş'ta forma giymiştir. 2007 yılında Fenerbahçe'ye 6 yıl için 3 milyon Euro'ya transfer olmuştur.
Milli formayla ilk maçına 17 Kasım 2007'de Norveç'e karşı çıkmış ve ilk maçında bir de asist yapmıştır. Maç sonrasında duygularını "Sadece ufak bir heyecanım vardı. Onu da topla ilk buluşmamda üzerimden attım. Kendime güvenim vardı." diyerek ifade etmiştir.
Gönül'ün Euro 2008 öncesi sakatlanıp turnuvayı kaçırması ise kendisi ve hem de Türkiye için büyük bir şanssızlık oldu. Gökhan, 2007-2008 sezonu sonlarında Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda sahaya sakat olarak çıktığı için ağrıları nüksetmiş ve tedavisi Euro 2008'e yetişemeyerek Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştır. Gökhan Gönül Türkiye Milli Takımı forması altında ilk golünü 29 Mart 2011 tarihinde Türkiye'nin Avrupa elemelerindeki Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta atmıştır.
Fenerbahçeyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2016 yılında bitti ve tekrar kontrat imzalamadı.Bunun üzerine Beşiktaş transferler girişimlerine başlayıp başarılı oyuncuyla 3 yıllık kontrat imzaladı.
GÖKHAN GÖNÜL'ÜN PROFESYONEL FUTBOL HAYATI!
2002 - 2007 - Gençlerbirliği
2003 - 2004 - GB Asaşspor (Kiralık)
2004 - 2004 - Gençlerbirliği
2004 - 2005 - GB Asaşspor (kiralık)
2005 - 2006 - Gençlerbirliği
2006 - 2007 - GB Otaşspor (kiralık)
2007 - 2007 - Gençlerbirliği
2007 - 2016 - Fenerbahçe
2016 - ------ - Beşiktaş
Milli Takım Kariyeri
2007 - ----- - Türkiye
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