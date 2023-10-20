Türk futbolunun tanınmış savunma oyuncusu meslek değiştirdi! İşte Gökhan Gönül’ün merak edilen yeni işi….

Milli formayla ilk maçına 17 Kasım 2007'de Norveç'e karşı çıkmış ve ilk maçında bir de asist yapmıştır. Maç sonrasında duygularını "Sadece ufak bir heyecanım vardı. Onu da topla ilk buluşmamda üzerimden attım. Kendime güvenim vardı." diyerek ifade etmiştir.

Gönül'ün Euro 2008 öncesi sakatlanıp turnuvayı kaçırması ise kendisi ve hem de Türkiye için büyük bir şanssızlık oldu. Gökhan, 2007-2008 sezonu sonlarında Fenerbahçe'nin oynadığı maçlarda sahaya sakat olarak çıktığı için ağrıları nüksetmiş ve tedavisi Euro 2008'e yetişemeyerek Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştır. Gökhan Gönül Türkiye Milli Takımı forması altında ilk golünü 29 Mart 2011 tarihinde Türkiye'nin Avrupa elemelerindeki Avusturya'yı 2-0 yendiği maçta atmıştır.