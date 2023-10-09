Fenerbahçe Galatasaraylı eski yıldız için devrede! İsmail Kartal onay verdi! Taraftarı heyecanlandıracak bomba iddia...

YENİ TAKVİYELER GELECEK

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda şampiyon olmak isteyen Kanarya, devre arasında 1-2 transfer yaparak kadrosunu tamamen kusursuz hale getirmeyi hedefliyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal, lige verilen arada transfere yönelik planlamalar yapacak. Sarı lacivertli teknik ekip, bu dönemde izleme komitesinin önerdiği isimleri izleyecek.