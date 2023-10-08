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Fenerbahçe'nin galibiyet serisi devam ediyor! Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Fenerbahçe’nin galibiyet serisi devam ediyor! Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. hafta müsabakasında Fenerbahçe, Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Kanarya, zorlu deplasmanda rakibi karşısında üstün bir performans sergileyerek 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının sonucu Kanarya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan İsmail Yüksek kale sahasına ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Dzeko'nun şutunda, kaleci Gianniotis'ten dönen top tekrar bu futbolcuda kaldı. Dzeko yakın mesafeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1

12. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis uzanarak gole engel oldu.

38. dakikada Szymanski'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Dzeko, arka direğe hareketlenen Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, Gökhan Gül'e pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vuruşunda, kaleci Livakovic'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Dzeko, ceza sahasına girer girmez Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tadic, kalecinin sağından topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 0-2

Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde tamamladı.



KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ...

Kasımpaşa: Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy.

Fenerbahçe: Livakovic | Oosterwolde, Djiku, Becao, Ferdi | İsmail, Fred, Szymanski | Tadic, İrfan, Dzeko

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