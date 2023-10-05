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Spartak Trnava Fenerbahçe maç sonu: 1-2

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 05.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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Spartak Trnava Fenerbahçe maç sonu: 1-2

FC Spartak Trnava ile Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geldi. Temsilcimiz maçı 2-1'lik skor üstünlüğü ile kazanmayı başardı.

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