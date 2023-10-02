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Fenerbahçe'de Spartak Trnava hazırlıkları başladı!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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Fenerbahçe’de Spartak Trnava hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftasında Çaykur Rizespor'u yenerek puan kaybı yaşamadan liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler, Avrupa'daki Spartak Trnava maçına çevrildi.

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