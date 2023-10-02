Fenerbahçe’de flaş imza! Miguel Crespo ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldı





KAZANACAĞI ÜCRET

Yıldız ismin maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam 2 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 1.5 milyon euro.