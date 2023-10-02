Fenerbahçe'de flaş imza! Miguel Crespo ile 2025 yılına kadar sözleşme uzatıldı
Son dakika haberine göre Fenerbahçe, bir süredir sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Portekizli Miguel Crespo ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler Crespo ile olan sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
Fenerbahçe, TRT Spor'un haberine göre Miguel Crespo'nun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.
MAAŞINA İYİLEŞTİR YAPILACAK
27 yaşındaki orta saha oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Sarı lacivertli yönetim Portekizli oyuncunun maaşına da iyileştirme yapacak.
KAZANACAĞI ÜCRET
Yıldız ismin maaşı 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam 2 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 1.5 milyon euro.
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