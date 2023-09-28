28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kanarya İstanbul'da rüzgar gibi esti! Fenerbahçe 4-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU)

Kanarya İstanbul'da rüzgar gibi esti! Fenerbahçe 4-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU)

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2023 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023
ABONE OL
Kanarya İstanbul’da rüzgar gibi esti! Fenerbahçe 4-0 Başakşehir MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda maça rüzgar gibi başlayan Kanarya maçın başında bulduğu gollerle Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda maça rüzgar gibi başlayan Kanarya maçın başında bulduğu gollerle Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LERİ...

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Rams Başakşehir: Volkan, Karzev, Duarte, Cemali, Lima, Berkay, Aleksic, Pelkas, Serdar, Deniz, Piatek

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sol taraftan Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Djiku'nun havalandırdığı top Başakşehir savunmasından döndü. Djiku'nun dönen topu takip ederek yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Karzev'e çarparak filelere gitti. 1-0

10. dakikada sağ taraftan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Tadic kale ağzındaki Dzeko'ya indirdi. Dzeko'dan önce Duarte'nin yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

20. dakikada Cemali'nin hatalı pasında Szymanski araya girerek topun sahibi oldu. Szymanski ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Tadic'in kafayla indirdiği topla rakip savunma arkasında topla buluşan Dzeko'nun ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta top kalenin yanından dışarı çıktı.

80. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine yapılan ortada Batshuayi topu kafayla arka direkte bulunan Szymanski'ye indirdi. Szymanski'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA