Kanarya İstanbul'da rüzgar gibi esti! Fenerbahçe 4-0 Başakşehir (MAÇ SONUCU)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu'nda maça rüzgar gibi başlayan Kanarya maçın başında bulduğu gollerle Başakşehir'i 4-0 mağlup etti.