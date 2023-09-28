Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı anlatım izle | İsmail Kartal'dan ilk 11 rotasyonu
Fenerbahçe ile Başakşehir Süper Lig 3. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Zorbay Küçük tarafından yönetilen Fenerbahçe-Başakşehir maçı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecekleri maç için planını yaptı. Tecrübeli hoca, İstanbul temsilcisinin kendilerine zorluk çıkarabileceğini düşünürken dev maç için ilk 11'ini kafasında netleştirdi.
MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE
Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko.Başakşehir
BAŞAKŞEHİR
Volkan, Onur, Duarte, Karzev, Lima, Abeid, Aleksic, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Figueiredo, Piatek
ROTASYONA DEVAM
Fenerbahçe sezonun ilk resmi maçına 26 Temmuz'da çıktı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in başlamasıyla birlikte pazar-perşembe temposuna girdi. Bu hafta Avrupa mesaisi yoktu.
Ancak ertelenen Başakşehir mücadelesi nedeniyle Kanarya'nın çift maç fikstürü yine devam ediyor. İsmail Kartal'ın bu nedenle bir kez daha 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi. Ancak pazar günkü Rizespor karşılaşması nedeniyle bu sefer rotasyonun daha küçük çaplı olması bekleniyor. Sağ bekte Mert Müldür formaya aday...
DZEKO YERİNE BATSHUAYİ
Savunmanın solunda Ferdi formda olsa da Oostearwolde'nin oynama ihtimalinin de olduğu kaydedildi. Szymanski'nin bu akşam kulübeye geçip, formasını Mert Hakan'a bırakması muhtemel. İsmail Kartal'ın forvette ise Michy Batshuayi'yi oynatacağı öğrenildi. Bu tercihin en önemli nedenlerinden biri, Edin Dzeko'nun kayınpederinin vefatı nedeniyle ülkesi Bosna Hersek'e gidip gelmesi.
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