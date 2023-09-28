Fenerbahçe-Başakşehir maçı canlı anlatım izle | İsmail Kartal’dan ilk 11 rotasyonu

Ancak ertelenen Başakşehir mücadelesi nedeniyle Kanarya'nın çift maç fikstürü yine devam ediyor. İsmail Kartal'ın bu nedenle bir kez daha 11'de değişikliğe gideceği öğrenildi. Ancak pazar günkü Rizespor karşılaşması nedeniyle bu sefer rotasyonun daha küçük çaplı olması bekleniyor. Sağ bekte Mert Müldür formaya aday...