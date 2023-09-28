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Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Süper Kupa şampiyonu oldu!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 28.09.2023
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Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Süper Kupa şampiyonu oldu!

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Avrupa Kadınlar Süper Kupa karşılaşmasında Fransa ekibi ASVEL'i 109 - 52 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Süper Kupa maçında Fransa'nın LDLC ASVEL Feminin ekibini 109-52 yenerek kupanın sahibi oldu.

FIBA Avrupa Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Avrupa Kupası'nı kazanan LDLC ASVEL Feminin, Frarsa'nın Lyon kentinde Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-16 önde geçen sarı-lacivertli takım, soyunma odasına da 51-28 önde girdi. Üçüncü çeyreği 84-38 üstün tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, müsabakadan 109-52 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa tarihinde 100 sayı barajını geçen ilk takım oldu.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremonide kupasını aldı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK'TAN FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG'E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Süper Kupa'yı da kazanarak bizleri çok gururlandırdı. Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan maçta Asvel'i yenerek Süper Kupa'yı ilk kez ülkemize kazandıran sarı-lacivertli ekibimizi tebrik ediyorum. Fenerbahçe Alagöz Holding'in şampiyonluğunda emeği geçen oyuncular, teknik heyet, yönetim ve sarı-lacivertli camiayı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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