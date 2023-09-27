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Fenerbahçe'de Tadic tedirginliği! Herkes Başakşehir maçını bekliyor

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Fenerbahçe’de Tadic tedirginliği! Herkes Başakşehir maçını bekliyor

Sırp yıldız, sezona çok iyi başladı ancak son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Ligde ilk 4 haftada ortalama maç başına 4 şut pası veren Tadic, Alanya’da bu alanda beklenmedik bir istatistiğe ulaştı. 34 yaşındaki oyuncu Başakşehir maçıyla birlikte toparlanmak için kolları sıvadı.

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