Fenerbahçe - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM

İLK YARI: 1-0

3. dakikada sağ tarafta Dzeko'nun ceza sahası içi sol tarafına açtığı ortada Tadic, son çizgide topu kale önüne çevirdi. Szymanski'nin altıpasın içinden yaptığı olduğu vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada ceza yayında İsmail'in ara pasında kale önünde kaleciyle karşıya kalan Dzeko'nun şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada sağ taraftan Benhur'un ortasında topla buluşan Varesanovic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada Osayi-Samuel, rakibiyle girdiği ikili mücadelede kazandığı topu Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Fred, ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden topu arka direğe gönderdi. Kale önünde topla buluşan Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun sonrasında VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde Hakem Cihan Aydın, golü iptal etti.