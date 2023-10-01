Fenerbahçe - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti. İşte maça dair detaylar...
Süper Lig'de hafta arasında oynanan erteleme maçında Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, Lig'in 7. haftada sahasında iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
İLK YARI: 1-0
3. dakikada sağ tarafta Dzeko'nun ceza sahası içi sol tarafına açtığı ortada Tadic, son çizgide topu kale önüne çevirdi. Szymanski'nin altıpasın içinden yaptığı olduğu vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
21. dakikada ceza yayında İsmail'in ara pasında kale önünde kaleciyle karşıya kalan Dzeko'nun şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
23. dakikada sağ taraftan Benhur'un ortasında topla buluşan Varesanovic'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Livakovic meşin yuvarlağı kurtardı.
38. dakikada Osayi-Samuel, rakibiyle girdiği ikili mücadelede kazandığı topu Szymanski'ye aktardı. Szymanski'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Fred, ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden topu arka direğe gönderdi. Kale önünde topla buluşan Dzeko'nun dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonun sonrasında VAR uyarısıyla yapılan inceleme neticesinde Hakem Cihan Aydın, golü iptal etti.
Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Caner Özaral
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Mert Hakan Yandaş, Kent, King, Mert Müldür, Umut Nayir, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI ANLATIM
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Mithat Pala, Shelvey, Gustavo Sauerbeck, Varesanovic, Benhur Keser, Minchev
Yedekler: Tarık Çetin, Alikulov, Halil Pehlivan, Gaich, Olawoyin, Anıl Yaşar, Laine, Faye, Eray Korkmaz, Zeqiri
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Szymanski (dk. 3) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
FENERBAHÇE-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDAN NOTLAR
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son oynadıkları RAMS Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadrosunda tek değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında kadroya alamadığı Bright Osayi-Samuel'i yeniden 11'de değerlendirdi. Başakşehir maçında Osayi-Samuel yerine ilk 11'de forma giyen Jayden Oosterwolde ise yedeğe çekildi.
Çaykur Rizespor müsabakasında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'nu oynattı. Orta sahada İsmail Yüksek-Fred Rodrigues ikilisine şans veren Kartal, hücumda İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, gol yollarında ise yine Edin Dzeko'ya güvendi.
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydın, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, Mert Müldür, Umut Nayir, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo ve Bartuğ Elmaz ise maça yedek kulübesinde başladı.
KANARYA'DA 5 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Emre Mor kadroda yer almadı.
Hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Miha Zajc tedbir amacıyla kadroya alınmazken, Michy Batshuayi teknik heyet kararıyla 21 kişilik listeye dahil edilmedi.
Michy Batshuayi'yi bu maçta kadroya dahil etmeyen Kartal'ın, 5 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısında ilk 11'de başlatması bekleniyor.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Fenerbahçeli taraftarlar, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi gösterdi.
Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertliler, maç öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.
FERDİ YENİDEN SOL BEKTE
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, yeniden kendi pozisyonuna geçti.
RAMS Başakşehir maçında Bright Osayi-Samuel'in yokluğunda sağ bekte görevlendirilen Ferdi, Nijeryalı oyuncunun sakatlığını atlatmasıyla yeniden sol beke geçti.
CRESPO KADRODA
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, kadroya döndü.
Geçtiğimiz RAMS Başakşehir mücadelesinde teknik heyet tercihiyle kadroda yer almayan Crespo, Çaykur Rizespor karşılaşmasına ise yedekte başladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme başladı mı, açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği Ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği yattı mı?
- Faizsiz evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilecek, başvuru şartları neler?
- Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? İllere göre TCKN ile sorgulama...
- Ankara patlama son dakika! Ankara Kızılay'da patlama mı oldu, bombalı saldırı mı? İçişleri Bakanlığı son açıklamalar...
- Emekliye Cumhuriyet Bayram ikramiyesi var mı, yok mu? Emekliye 3. bayram ikramiyesi verilecek mi?
- Canbay Wolker sağlık durumu nasıl? Canbay Wolker kaza mı geçirdi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlar?
- 2024 Yerel seçimler ne zaman? Belediye ve muhtarlık seçimleri hangi tarihte? Adres değişikliğinde son gün...
- Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu neden gözaltına alındı son dakika? Sıla Doğu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?
- KIZILAY BURS MİKTARI NE KADAR 2023? Kızılay burs başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? Ön lisans, lisans öğrencileri...
- BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 30 EYLÜL 2023 TV YAYIN AKIŞI! ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV'de bu akşam...