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Kanarya 3 puanı kaptı! Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 24.09.2023 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023
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Kanarya 3 puanı kaptı! Alanyaspor 0-1 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler zorlu mücadeleden attığı tek golle 1-0'lık üstünlükle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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