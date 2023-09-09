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Fenerbahçe'nin yeni stat ismi Atatürk Stadyumu oldu!

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.09.2023
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Fenerbahçe’nin yeni stat ismi Atatürk Stadyumu oldu!

Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi Atatürk Stadyumu oldu. Stadyumun ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin aldıktan sonra resmileşecek.

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