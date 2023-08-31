Fenerbahçe için gelmişti! Transfer iptal oluyor: Alfredo Morelos’ta Michy Batshuayi bilmecesi...

FENERBAHÇE - NOTTINGHAM FOREST GÖRÜŞMELERİNDE PÜRÜZ ÇIKTI

Transferi görüşmelerini sürdürmek için İngiltere'de bulunan oyuncunun temsilcisi, sağlık kontrolü için İngiltere'ye davet edilen Batshuayi'yi beklemeye koyuldu. Ancak Fenerbahçe ve Nottingham Forest henüz anlaşma sağlayamadığı için Batshuayi'nin temsilcisi İngiltere'den ayrılarak Paris'e geçti.

Transfer döneminin bitmesine çok az süre kalırken Batshuayi'nin transferi çıkmaza girdi. İngiliz ekibinin Fenerbahçe ile yeniden temas kurması bekleniyor.

Michy Batshuayi için konuşulan bonservis bedeli 6.5 milyon euro civarındaydı. Fenerbahçe'nin beklentisi ise çok daha fazla. Fenerbahçe forması altında 38 maçta sahaya çıkan Batshuayi, 22 gol attı ve 3 asist yaptı.