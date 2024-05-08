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Son dakika | PFDK cezaları açıkladı! Feghouli'ye büyük şok

Giriş Tarihi: 08.05.2024 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
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Son dakika | PFDK cezaları açıkladı! Feghouli’ye büyük şok

Son dakika haberi...Fatih Karagümrük'ün deneyimli ismi Sofiane Feghouli'nin cezası açıklandı. Buna göre Feghouli 5 maçtan men cezası aldı.

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