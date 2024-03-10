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Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

FATİH KARAGÜMRÜK
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Fatih Karagümrük’ün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Şota Arveladze'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tolunay Kafkas getirildi.

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