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Süper Lig'de şok istifa! Farklı mağlubiyetin ardından Shota Arveladze görevi bıraktı

FATİH KARAGÜMRÜK ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Süper Lig’de şok istifa! Farklı mağlubiyetin ardından Shota Arveladze görevi bıraktı

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a farklı mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktörü Shota Arveladze, görevini bıraktığını açıkladı.

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