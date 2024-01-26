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Koray Günter Süper Lig'e geri döndü! Sürpriz tercih...

FATİH KARAGÜMRÜK
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Koray Günter Süper Lig’e geri döndü! Sürpriz tercih...

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona’da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

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