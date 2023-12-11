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Süper Lig'de flaş ayrılık! Bir teknik adam daha görevinden ayrıldı yeni hoca belli oldu

FATİH KARAGÜMRÜK
Giriş Tarihi: 11.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Süper Lig’de flaş ayrılık! Bir teknik adam daha görevinden ayrıldı yeni hoca belli oldu

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Karagümrük'ten yapılan açıklamada Şota Arveladze ile prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

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