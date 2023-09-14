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PFDK’den Salih Dursun’a Beşiktaş maçı cezası

FATİH KARAGÜMRÜK
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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PFDK’den Salih Dursun’a Beşiktaş maçı cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun’a 2 maç men cezası verdi.

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