Eyüpspor'a Hatayspor karşısında tek gol yetti
Eyüpspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Murat Şahin yönetimindeki Hatayspor ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Eyüpspor oldu.
GOL MAME THIAM'DAN!
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 23. dakikada Mame Thiam attı.
Eyüpspor, Hatayspor galibiyetiyle birlikte ligde iki hafta sonra kazandı. Hatayspor, ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor, 47 puana yükseldi. Hatayspor, 19 puanda kaldı.
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